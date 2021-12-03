أمير عبد اللهيان يبحث مع بوريل مفاوضات الغاء الحظر

العالم - ايران

وفيما اشاد أمير عبد اللهيان بالجهود التي يبذلها بوريل في هذا الاطار وصف وتيرة المفاوضات الجارية بالجيدة إلا انها بطيئة، مؤكدا أن الفريق الايراني شارك في المفاوضات بحسن نية وفعالية وانه يتمتع بالصلاحيات وقدم مبادرات يمكن تحقيقها.

وقال: ان هدف ايران من المشاركة في أية مفاوضات أو خطوة تقدم عليها هو الغاء الحظر الذي ينتهك الاتفاق النووي.

وفيما اشار الى التزام ايران بالتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال: الى جانب المباحثات واللقاءات التي أجراها السيد الدكتور باقري فان الخبراء الايرانيين يجرون المباحثات الفنية والتخصصية في اطار لجنتي انهاء الحظر والنووية مع مجموعة 4+1.

يتبع