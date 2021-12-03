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مستوطنون يمحون جداريات فلسطينية في الشيخ جراح

مستوطنون يمحون جداريات فلسطينية في الشيخ جراح
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

للمرة الثانية، قام مستوطنون اليوم الجمعة، بتخريب ومحو جدرايات رسمت على حائط منزل عائلة الكرد، في حي الشيخ جراح في القدس.

العالم-فلسطين

وفوجئ أهالي حي الشيخ جراح برسم شعارات عنصرية والنجمة " السداسية" على الجداريات.

وقال الأهالي عبر صفحتهم على الفيسبوك:" مجددا.. أن المستوطنين قاموا بمحو رسومات ترمز للحرية على حائط منزل عائلة الكرد، ويرسمون فوقها شعارات عنصرية للصهيونية، لقد قلنا لكم وسنعيدها هذه الرسمات مجرد ألوان وسنعيد رسمها، لكن قوتنا وإرادتنا بالعقل والقلب لا يمكنهم ازالتها مهما حاولوا نحن لا ننكسر من تخريب رسمه، ولن نرحل."

وقام المستوطنون الثلاثاء الماضي بمسح الجداريات وتخريبها، وفي ساعة المساء أعاد المقدسيون رسمها.

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