الدور الأميركي في تأزيم الوضع اللبناني

العالم - استوديو بيروت

شبكة تتغلل في كل مفاصل الدولة بشكل يستحكم بتيسير الملفات بحسب الرياح الاميركية والمصالح العرية التي ترعاها.

فإذا كان الهدف ضرب المقاومة تجندت الادوات المدنية والسياسية والاعلامية والادارية لتفعل عملها وتنسقه ليصب في هذا الاتجاه.

اليوم تنشط الدبلوماسية الاميركية في الوجهة القضائية وتمار حماية غير مسبوقة للقاضي بيطار فضلاً عن نفوذ مباشر في اروقة الجهاز القضائي.

فما الذي تستهدفه ادراة البيت الابيض من خلال التأثير في مجريات التحقيق؟ وماذا تبقي من تسعير الحملة الاعلامية على المقاومة؟ ثم ما الذي تعد له في تدشين الحملات الانتخابية في وقت مبكر؟

وناقش برنامج استديو بيروت هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة، الكاتب والباحث الاستراتيجي الدكتور علي حمية.