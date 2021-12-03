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فنلندا.. محاكمة 5 أشخاص بالتخطيط لعمل إرهابي

فنلندا.. محاكمة 5 أشخاص بالتخطيط لعمل إرهابي
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

يمثل خمسة أشخاص أمام القضاء في جنوب غرب فنلندا بتهم التخطيط لعمل إرهابي، حسبما أعلنت الشرطة التي اعتقلتهم قبل أيام.

العالم-اوروبا

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم الذين أوقفوا الثلاثاء الماضي، كانوا يعيشون في كانكانبا جنوب غرب البلاد، وأشارت عبر "تويتر" إلى أنه "ليس هناك خطر وشيك".

بينما ذكرت محطة "إم تي في" التلفزيونية الفنلندية أن الشبهات مرتبطة بمتفجرات.

وتعتبر التوقيفات المرتبطة بالإرهاب محدودة في ذلك البلد الاسكندنافي، رغم أن الاستخبارات الفنلندية قالت في آذار الماضي إن التهديد الإرهابي في البلد "مرتفع"، وهو الثاني على مقياس من أربعة مستويات.

وفي 2018 تم تأكيد تهمة الإرهاب للمرة الأولى، بحق عبد الرحمن بوعنان بعد إدانته بارتكاب عمليتي قتل ارهابيتين، إضافة إلى ثماني محاولات قتل في مدينة توركو في الجنوب الغربي.

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