صادرات ايران غير النفطية تبلغ 27 مليار دولار خلال 7 أشهر

العالم-إيران

واضاف مهدي صادقي نياركي، في تصريحه خلال مراسم يوم الصناعة والتعدين في محافظة أذربايجان الشرقية: ، إن هذا الحجم من صادرات السلع غير النفطية لدل على زيادة بنسبة 48٪ من حيث القيمة و 15 ٪ من حيث الوزن مقارنة بالمدة المماثلة في العام الماضي.

وتابع: يشكل نمو الإنتاج أحد المحاور والاستراتيجيات الرئيسية لتنمية البلاد ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني فقد سجل ارتفاعا بنسبة 5.5 بالمائة و 6.1 في المئة وفقًا للبنك المركزي.

ولفت إلى انه وفق قرار اللجنة الاقتصادية الحكومية ، الذي تم إبلاغه قبل 40 يومًا بهدف إزالة حواجز التصدير ، فإن خمسة مليارات دولار هي حصة وزارة الصناعة في الصادرات قد تحققت خلال هذه الفترة.

كما أشار صادقي إلى أولويات الحكومة في وزارة الصناعة، وقال: "وفقًا للتقارير الإحصائية ورصد 25 مجالًا للنشاطات الصناعية ، فقد نما 15 حقلاً ، منها 8 بالمائة في صناعة الأجهزة المنزلية.

ونوه الى المؤشرات العامة في القطاع الصناعي، لافتا الى استمرار النمو الصناعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ، موضحاً: مواصلة الاتجاه المتزايد للإنتاج ، وإطلاق الوحدات الراكدة والمشاريع شبه الصناعية ورفع قدرة الإنتاج قد حقق تقدما بنسبة 80٪.

وتابع صادقي نياركي: تم إعداد خارطة عمل في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة والتي سيعلن عنها نهاية الشهر المقبل.