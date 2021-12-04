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انريكي مورا: مفاوضات فيينا ربما تصل الى نتيجة الاسبوع القادم

انريكي مورا: مفاوضات فيينا ربما تصل الى نتيجة الاسبوع القادم
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

 وصف مندوب الاتحاد الاوروبي في مفاوضات فيينا انريكي مورا المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة "4+1" بانها واقعية، محتملا ان تصل المفاوضات الى نتيجة بعد استئنافها يوم الاربعاء او الخميس المقبل.

العالم - ايران

وقال مورا، عقب انتهاء الاجتماع الختامي لمفاوضات فيينا يوم الجمعة، إن المشاورات ستستمر وستدرس جميع الاطراف المقترحات المقدمة.

واضاف: إن مفاوضات مثمرة قد اجريت مع الوفد الايراني المفاوض الجديد.

ومن دون الاشارة الى عدم التزام اميركا والاطراف الاوروبية بتعهداتها قال: إن المفاوضات النووية مع ايران سوف لن تكون الى ما لا نهاية.

يذكر ان وفود ايران ومجموعة 4+1 (المانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) قد عقدت بفيينا يوم الجمعة اجتماعها الختامي وقررت العودة الى بلدانها لدراسة مقترحات ايران وإعداد الردود عليها ومن ثم استئناف المفاوضات في الاسبوع المقبل.

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