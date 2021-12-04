اجتماع عراقي كويتي لمناقشة البحث عن المفقودين

العالم-العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن "وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية قحطان طه خلف ترأس الوفد العراقي الذي يضم في عضويته ممثلين عن وزارتي الدفاع والصحة للمشاركة بأعمال اجتماعات اللجنة الثلاثية الدورة ( 52) واللجنة الفنية الفرعية الدورة (118) المعنية بالبحث عن المفقودين العراقيين والكويتين جراء حرب الخليج (الفارسي) الثانية عام 1991، المنعقد في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان، للمدة 11/29-2021/12/2، برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وبمشاركة ممثلين عن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا وبحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بصفة مراقب".

واضافت، أن "الاجتماعات تناولت مناقشة الجهود المبذولة في أطار البحث والتحري عن المفقودين، حيث أعرب طه عن حرص العراق حكومةً وشعباً على بذل اقصى درجات التعاون المبني على أسس الأخوة وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في هذا الشأن ومتطلبات هذا الملف الإنساني".

وتابعت: "كما جرى خلال هذه الاجتماعات غلق 30 ملفاً لمفقودين"، مؤكدا انه" تم العثور على رفاتهم في بادية المثنى (السماوة) خلال عامي 2019 و 2020، والتعرف على هوياتهم بعد إجراء مطابقة البصمة الوراثية (DNA) مع عوائلهم."

واعربت وزارة الخارجية العراقية، بحسب البيان، عن خالص تعازيها والتضامن مع عوائلهم، سائلين الباري عز وجل إن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويسكنهم فسيح جناته.

وأكدت، انها لن تدخر جهداً في مواصلة العمل مع باقي المؤسسات العراقية المعنية والاشقاء في دولة الكويت والدول الصديقة في التعاون من أجل الوصول إلى الاهداف السامية لانهاء هذا الملف الإنساني.