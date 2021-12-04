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العراق.. البيشمركة تبحث مع المشتركة خطط مواجهة "داعش"

العراق.. البيشمركة تبحث مع المشتركة خطط مواجهة
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

تباحث وفد من قوات البيشمركة وقيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، خطط مواجهة تنظيم "داعش" والتنسيق الامني في العراق.

العالم-العراق

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أن "وفداً من البيشمركة وصل الى مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة بغداد للتباحث والتنسيق الامني في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك ووضع خطط جديدة لمواجهة الاعتداءات الارهابية".

واضاف أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري استقبل الوفد الامني وبحثا سبل الحد من هجمات داعش".

وتعرضت قوات البيشمركة في قضاء مخمور لعدة هجمات من عناصر تنظيم داعش خلال الأسبوع الماضي راح ضحيتها عدد من البيشمركة والمدنيين، وكان آخرها مساء أمس الأول الخميس عندما هاجم عناصر التنظيم قرية خدرجيجة على سفح جيل قرجوخ، وأوقعوا ضحايا بصفوف الأهالي، وعقب الهجوم تحركت قوات البيشمركة لملاحقة المهاجمين لتنفجر عبوة مزروعة على جانب الطريق مما أوقع عددا من الضحايا في صفوف القوات الكردية.

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العراق.. البيشمركة تبحث مع المشتركة خطط مواجهة "داعش"

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