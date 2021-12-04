السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ماكرون: دول أوروبية عدة تعمل على إقامة بعثة دبلوماسية مشتركة في أفغانستان

ماكرون: دول أوروبية عدة تعمل على إقامة بعثة دبلوماسية مشتركة في أفغانستان
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن دولا أوروبية عدة تعمل على إقامة بعثة دبلوماسية مشتركة في أفغانستان من شأنها أن تمكّن سفراء تلك الدول من العودة إلى هناك.

العالم-اوروبا

وتسعى الدول الغربية لإيجاد سبيل للتعامل مع طالبان بعد عودة الحركة إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس/آب الماضي تزامنا مع استكمال قوات تقودها الولايات المتحدة انسحابها من البلاد.

وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها، وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان وإعلانها حكومة مؤقتة.

وقال ماكرون، للصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة، قبل مغادرته إلى السعودية لاستكمال جولته الخليجية، "نفكر في تنظيم بين بلدان أوروبية عدة… موقع مشترك للعديد من الأوروبيين بما يتيح لسفرائنا الوجود".

وتحجم الولايات المتحدة ودول أوروبية وغيرها عن الاعتراف رسميا بحكومة طالبان، وتتهمها بالنكوص عن تعهداتها بتشكيل حكومة شاملة من الناحيتين السياسية والعرقية وفي مجال حفظ حقوق المرأة والأقليات، وهو ما تنفيه الحركة.

وقال ماكرون "هذا نهج مختلف عن الاعتراف السياسي أو الحوار السياسي مع طالبان… سيكون لدينا تمثيل في أقرب وقت ممكن".

وفي بيان أعقب محادثات مع طالبان قبل أسبوع، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه قد يفتح بعثة في أفغانستان قريبا.

روابط ذات صلة

ماكرون يصل السعودية لإجراء محادثات مع بن سلمان

زيارة ماكرون وتسويق الاسلحة.. واستقالة قرداحي والأزمة السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأزمات السياسية والاقتصادية تلاحق السلطة الفلسطينية

لتأمين المراكز الصناعية .. استراتيجية لنقل مياه الخليج الفارسي الى اصفهان

الإفراج عن 21 موقوفاً في درعا ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين

ماكرون: دول أوروبية عدة تعمل على إقامة بعثة دبلوماسية مشتركة في أفغانستان

صنعاء: انهيار العملة في المناطق المحتلة مظهر من مظاهر فشل العدوان

أذربيجان ثاني أكبر مستورد للصناعات الدفاعية التركية