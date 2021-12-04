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النيابة العامة في تركيا تطالب بأحكام مشددة على 'خلية الموساد'

النيابة العامة في تركيا تطالب بأحكام مشددة على 'خلية الموساد'
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أنهت النيابةُ العامةُ التركية، تحقيقاتِها بشأنِ خليةِ الموساد التي ضبطتها الاستخباراتُ التركية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي تتكوّنُ من 16 شخصاً.

العالم- تركيا

وكشفت صحيفةُ "صباح" التركية، أنّ خليةَ الموساد ارتفعَ عددُها إلى 16 بعدَ تحديدِ عضوٍ جديد بالشبكة الشهرَ الماضي جراءَ التحقيقات.

وتضمّنت لائحةُ الاتهام طلباً بالحكمِ بالسَجن من 15 حتى 20 عاماً بتهمةِ الحصولِ على معلوماتٍ سرية لأغراضِ التجسُسِ السياسي والعسكري، وقد وافقت المحكمةُ الجنائية العُليا في إسطنبول على لائحةِ الاتهام ومن المقررِ عقدُ الجلْسةِ الأولى للقضية في الثامن من شباط/ فبراير العامَ القادم.

وتتكوّنُ الخليةُ من طُلابٍ ومقيمينَ عرب في تركيا والمانيا ويُديرها شخصٌ يُدعى أحمد زيد.

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