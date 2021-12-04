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العفو الدولية: السعودية أنفقت أموالا طائلة لصرف الانتباه عن جرائمها

العفو الدولية: السعودية أنفقت أموالا طائلة لصرف الانتباه عن جرائمها
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة السعودية أنفقت أموالاً طائلة بكثافة خلال السنوات الماضية في محاولات لإعادة صياغة صورتها في المجتمع الدولي.

العالم- السعودية

وأكدت المنظمة أن هذه المبالغ صرفت في سبيل صرف الانتباه عن حملتها الوحشية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبينت أنه إذا أرادت السعودية أن ينظر إليها بأنها فعلًا تغيرت، فيجب عليها الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي السلميين.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة رفع حظر السفر عن جميع المفرج عنهم.

وقالت صحيفة "Ottawa Citizen" البريطانية إن السعودية لديها سجل مرعب في مجال حقوق الإنسان، سواء في الداخل أو في الخارج.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها إن السلطات تقمع المعارضين والناشطين ورجال الدين في المملكة.
وأكدت أن السعودية ترتكب جرائم حرب مستمرة في اليمن.

وقالت منظمة "Grant Liberty" البريطانية لحقوق الإنسان إن السعودية ضاعفت سجلها في انتهاك حقوق الإنسان. وأكدت المنظمة الحقوقية ارتفاع عدد الأحكام غير العادلة بحق سجناء الرأي السعوديين.

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