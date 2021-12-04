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نقل أول دفعة مهاجرين من قبرص قريبا بمبادرة من بابا الفاتيكان

نقل أول دفعة مهاجرين من قبرص قريبا بمبادرة من بابا الفاتيكان
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير داخلية قبرص نيكوس نوريس، إن أول 14 شخصا من أصل 50 مهاجرا، سيتم ترحيلهم في 16 كانون الاول/ ديسمبر الجاري من جزيرة قبرص بمبادرة من بابا الفاتيكان الذي غادرها صباح اليوم متوجها الى اليونان.

العالم- أوروبا

وذكر الوزير، أن ممثلين عن الفاتيكان وصلوا إلى قبرص قبل ثلاثة أسابيع لمناقشة لوجستيات نقل هؤلاء الأجانب، كما زاروا مركز بورنارا للاحتجاز المؤقت للمهاجرين الواقع غرب نيقوسيا.

ونوه الوزير، بأن قائمة المغادرين، تتضمن شخصين من الكاميرون علقا في المنطقة العازلة للجزيرة على مدى 6 أشهر، ولم تسمح لهم السلطات القبرصية اليونانية أو القبرصية التركية، بدخول مناطقها.

وأضاف الوزير أن مبادرة البابا حول نقل 50 من طالبي اللجوء في قبرص إلى إيطاليا "تظهر بوضوح من الناحية العملية التضامن ذاته" الذي تتوقعه نيقوسيا الرسمية من شركائها الأوروبيين.

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