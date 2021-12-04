الكرملين: بوتين وبايدن سيجريان محادثات عبر الفيديو في 7 ديسمبر

العالم- روسيا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال عن مدة المحادثات، إنه سيتم تحديدها باختيار الرئيسين، وستجرى "في المساء".

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الاتصال بين بايدن وبوتين سيجرى "في القريب العاجل".

ومؤخرا، أشار يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي إلى أن مباحثات الزعيمين، ستأتي امتدادا للقاء الذي جمعهما في جنيف في يونيو الماضي، حيث سيبحثان سير تنفيذ ما تم الاتفاق عليه هناك.

وتابع أوشاكوف أن الرئيسين سيناقشان "الوضع غير المرضي في العلاقات الثنائية والقضايا المهمة على الأجندة الدولية"، بما فيها أفغانستان والملف الإيراني والأزمة الأوكرانية والوضع في ليبيا وسوريا.

وأضاف أن الزعيمين سيبحثان "سير الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن الاتصالات بهذا الشأن مستمرة وقد أجرى الجانبان جولتين من المحادثات على هذا الصعيد.