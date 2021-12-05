ايران تستحوذ 15% من صادرات التمور في العالم

العالم - ايران

وفي تصريح له اكد صديف بيك زادة ضرورة تعزيز الارتباط بين المنتجين والاسواق العالمية وقال: ان المتوقع زيادة حصة صادرات البلاد من التمور من خلال الارتقاء بنظام التعليب المناسب للاسواق العالمية والتزام المعايير البيئية.

واشار الى ان حصة صادرات البلاد من التمور في الاسواق العالمية تبلغ في الوقت الحاضر 15 بالمائة واضاف: انه ومن خلال التخطيط لرفع مستوى معالجة التمور ستزداد حصة الصادرات الايرانية في الاسواق العالمية بما يتجاوز 15 بالمائة.

واضاف بيك زادة: ان وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وبغية ازدهار سوق صادرات التمور ادرجت في برامجها تنظيم معارض خارج البلاد وارسال واستقبال الوفود من الدول المعنية وايفاد ملحقين تجاريين للدول المستهدفة بالصادرات.

واعتبر عودة العملة الصعبة المستحصلة من الصادرات للمصدرين بانها من البرامج الاخرى للوزارة وقال: سيتم اتخاذ اجراءات مهمة في هذا المجال بغية ايجاد الحوافز اللازمة للمصدرين لزيادة صادراتهم.