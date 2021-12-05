أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 05 ديسمبر 2021

اطلاعات..

_ كبير المفاوضين في مفاوضات فيينا يؤكد على ضرورة صيانة حقوق إيران في إطار الإتفاق النووي

رويش ملت ..

- محافل نيابية بمجلس الشورى .. أمريكا ما زالت غير مستعدة لإلغاء الحظر

ابتكار ..

- آمال حول إمكانية إزالة العقبات التي تعترض طريق مفاوضات فيينا في الجولة المقبلة

ايران ..

- موجة إنتقادات دولية واسعة النطاق للرئيس الفرنسي على خلفية لقائه بولي عهد السعودية

جوان ..

- حزب الله يحذر بعد إستقالة قرداحي.. السعودية تخطط لفرض نفوذها على الهيكلية السياسية بلبنان

جام جم ..

- بايدن يعلن في تصعيد جديد للأجواء مع موسكو عن رفض الخطوط الحمراء الروسية بشأن أوكرانيا

جمهورس اسلامي ..

- القوات اليمنية المشتركة تسقط سابع طائرة أمريكية الصنع من دون طيار بأجواء محافظة مأرب

رسالت...

- طائرات التحالف السعودي تقصف أحياء العاصمة اليمنية صنعاء

خراسان ..

- منظمة مراقبة حقوق الإنسان تعتبر تعليمات زعيم حركة طالبان بشأن حقوق المرأة الأفغانية سطحية تماما

آفتاب يزد ..

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتقد نظيره التركي أردوغان على خلفية بيع تركيا طائرات مسيرة لأوكرانيا

سياست روز ..

- إنعكاسات وردود أفعال دولية ترى أن إيران هي الطرف الفائز في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا

آرمان ملي ..

- وزير الخارجية الأمريكي يذعن بأن الإنسحاب من الإتفاق النووي فرض نوعا من العزلة الدولية على أمريكا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

sd

جوان...

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( من السابق لأوانه البت بشأن مفاوضات فيينا ) ... هناك محاولات غربية اعطاء انطباع عام بان الجولة السابعة من مفاوضات فيينا قد فشلت , وهي محاولات تستهدف تحميل ايران المسؤولية للتعتيم على التعنت الغربي .. وفي هذا السياق ذهب الرئيس الفرنسي لابعد من ذلك بالتلويح بعدم جدوى مفاوضات فيينا من الاساس، ( إن من الخطأ أن يتوقع أحد تحقيق مفاوضات فيينا نتائج حاسمة بجلسة واحدة بعد توقف عدة أشهر مع وجود قضايا عالقة ) نعم هناك عقبات وخلافات عديدة ينبغي حلها , ولكن ذلك لا يعني ابدا بان طريق مفاوضات فيينا بات مسدودا وكما تحاول القوى الغربية الايحاء به . ان البت منذ الان بعدم جدوى مفاوضات فيينا موقف متسرع تماما وقد يرتبط بسوء تقييم اوقد يرتبط بتقديم خدمة للكيان الصهيوني الذي يشعر بالذعر من استمرار مفاوضات فيينا ومن احتمال نجاحها او بمحاولة تصعيد الضغوط على بلادنا لابتزازها في المفاوضات نفسها وهو امر مرفوض تماما .

خراسان ...

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( ملاحظات حول إستقالة وزير) .. وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي استقال من منصبه بعد مرور نحو شهر على تفجر ازمة علاقات خانقة بين لبنان من جانب والسعودية وحليفاتها الخليجيات من جانب اخر على خلفية تصريحات متعاطفة لقرداحي مع الشعب اليمني، ( إن إستقالة قرداحي تزامنت مع جولة ماكرون الخليجية لتطرح إحتمال كونها جاءت بإطار وساطة فرنسية في هذه الأزمة ) ان هناك تساؤلات اليوم عما اذا كانت استقالة قرداحي ستؤدي الى عودة العلاقات الى مجاريها بين لبنان والسعودية وحليفاتها , ام ان ما تريده الرياض وحليفاتها هو اكبر من استقالة قرداحي وان هدفها منذ البداية هو تصعيد الاجواء ضد تيار المقاومة بلبنان والتاثير على المعادلات السياسية في هذا البلد .

جمهوري اسلامي ...

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( تبريرات قائد الإنقلاب بالسودان للتطبيع ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي .. رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش والانقلاب العسكري الاخير وضع كل ثقله للدفاع عن مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني ..( البرهان برر إنضمام السودان لقطار التطبيع مع الكيان الصهيوني بأن هذا المسار ضروري لعودة السودان للمجتمع الدولي) على حد تعبيره . وجدير بالذكر ان البرهان وافق على انضمام مندوب السودان السابق بالامم المتحدة ابو القاسم محمد برطام والمعروف بمواقفه المؤيدة للتطبيع لعضوية المجلس السيادي الحاكم . ان السودان وافق في اواخر حكم ترامب على الانضمام للمطبعين بوعود مساعدات امريكية و بحذف السودان من قائمة الارهاب الامريكية ...

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( ماكرون واللعب في ملعب الصهاينة )... الرئيس الفرنسي حاول في تصرياته الاخيرة اعطاء انطباع كاذب بعدم جدوى مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي ملقيا اللوم على ايران .. ( إن ماكرون يريد كسب رضا الكيان الصهيوني وبالتالي ضمان تاييد اللوبي الصهيوني بفرنسا لموقفه في الإنتخابات الرئاسية ) كما يطمح ماكرون وعبر هذا التصعيد ضد ايران ضمان تأييد التيارات اليمينية الاكثر تطرفا المعادية للاسلام والمسلمين في فرنسا وذلك عبر محاولاته ايجاد اجواء تشاؤم تدفع لافشال مفاوضات فيينا اي تحقيق ما يستميت الكيان الصهيوني لتحقيقه .

سياست روز ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( أحلام ولي عهد ) كتبت صحيفة سياست روز .. يستعد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان للقيام بجولة خليجية تشمل قطر والبحرين والكويت والامارات.. ( إن هدف بن سلمان الرئيسي من وراء هذه الجولة هو إيجاد نوع من الشرعية لنفسه بعد فضيجة قتل خاشقجي ) وبالطبع تجسد هذه الجولة في نفس الوقت محاولة متشبثة من قبل الرياض لاستعادة مكانة السعودية المهزوزة في مجلس التعاون الخليجي بسبب التداعيات السلبية للسياسات الخاطئة التي ينتهجها ولي العهد نفسه اقليميا ودوليا هذا الى جانب تداعيات ممارساته القمعية في الداخل السعودي وتلك التي ترتبط بالحرب الوحشية على اليمن .

آفتاب يزد ..

صحيفة آفاب يزد كتبت في مقالها (لقاء ماكرون بن سلمان وظلال خاشقجي ). ... الرئيس الفرنسي التقى بولي عهد السعودية ليصبح اول رئيس دولة اوروبي يلتقي به منذ فضيحة قتل المعارض السعودي جمال خاشقجي عام 2018 .ماكرون حاول تبرير هذا اللقاء في خضم عاصفة انتقادات دولية بالقول انه لا يمكن تجاهل العلاقات مع السعودية , ويبدو.. (أن إغراءات إبرام صفقات تسلح وأخرى إقتصادية مع السعودية أقوى من رغبات فرنسا بالتظاهر بالدفاع عن حقوق الإنسان ) فما يهم ماكرون هو دخول السوق السعودية واستغلال مخاوف الرياض من تقلبات السياسات الامريكية لصالح فرنسا عبر ابرام مثل هذه صفقات كبرى .