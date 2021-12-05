جميع الخاسرين من استقالة الوزير اللبناني جورج قرداحي

العالم - خاص بالعالم

وقال حدرج في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"كل الاطراف خاسرة مما يحصل اليوم؛ لبنان خاسر؛ فقد خسر الكرامة والسيادة من خلال الدفع باتجاه هذه الاستقالة واعتبارها عربون لزعيم العصابة الذي يختطف رهان اللبنانيين وبالتالي قدم له فدية عن طريق الوسيط الفرنسي".

وأضاف المستشار في العلاقات الدولية:"السعودية خاسرة عندما تعتمد علی تغيير استراتيجيتها علی هذه الاستقالة".

وأكد ان ماكرون حمل رسائل تطمين لدول الخليج (الفارسي) وعلی رأسهم السعودية من أن هناك ملفات في المنطقة سيتم بحثها مع ايران وليس الموضوع لبناني وطلب ماكرون، اعطاء استقالة قرداحي كفدية ورشوة للسعودية لفتح هذا الباب وهذا يعتبر أكبر اهانة للسعودية التي تعتبر نفسها عامل فاعل في الاقليم.

هذا واستقال وزير الاعلام السعودي جورج قرداحي بعد ما استعدعت السعودية وعدد من دول الخليج الفارسي سفرائها من لبنان محاولين تدمير الاقتصاد اللبناني بهذه الذريعة.

وطرح الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون مقاربة لحل ما يسمى بالأزمة بين الرياض وبيروت.