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شاهد: البرهان في زيه المدني يطلق وعوداً للسودانيين.. فما هي؟

الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

وعود جديدة يطلقها رئيس المجلس السيادي في السودان قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان للشعب السوداني بهدف تهدئة الشارع الذي يتظاهر ضد حكمه منذ اشهر.

العالم- خاص بالعالم

البرهان الذي قاد انقلابا عسكريا قبل اكثر من شهر ضد الحكومة الانتقالية ووقع اتفاقا مرة اخرى مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، اعلن إن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة عام الفين وثلاثة وعشرين، مشيرا إن الجيش والقوات النظامية ستترك الساحة السياسية عندما تأتي حكومة منتخبة، لكنه اكد ان العسكررين سوف يترشحون لهذه الانتخابات.

البرهان اوضح ان الانتخابات المقبلة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقاليّة، بما يشمل العسكريّين وقوّات الدعم السريع بقيادة الفريق أوّل محمد حمدان دقلو.

ويرى مراقبوان ان تاكيد البرهان على مشاركة هولاء تعد انقلابا على اتفاق الفين وتسعة عشر حيث كانت شخصيات عدة شاركت في المرحلة الانتقالية تعهدت بعدم العودة إلى السلطة بعد الانتخابات.

ومن اجل نفي ارتباط المجلس العسكري والسيادي الحاكم بحزب المؤتمر الشعبي الذي كان يحكم البلاد قبل الثورة الشعبية، اكد البرهان أن حزب الرئيس المخلوع عمر البشير حزب المؤتمر الوطني المنحل لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور.

وحول الدعم الدولي والغربي للسلطة الحالية في السودان خاصة بعد الاتفاق الاخير، اكد البرهان أنّ هناك مؤشّرات إيجابيّة بحسب وصفه، تتّصل بدعم المجتمع الدولي مجدّدا لسلطته، مشيرا إلى أنه يتوجب على حمدوك أن يطرح تشكيلة وزاريّة كلّها من التكنوقراط لكي تعود الامور الى ما كانت عليه.

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