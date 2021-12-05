الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء أعمال معرض طهران الدولي للزراعة

بدء أعمال معرض طهران الدولي للزراعة
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

بدأت اليوم الاحد أعمال معرض طهران الدولي للزراعة في نسخته السادسة والذي يستمر 4 أيام.

العالم - ايران

ويضم المعرض عرض أحدث منظومات الري ، المعدات والمكننة الزراعية، والزراعة في البيوت الزجاجية وذلك في الموقع الدائم لمعرض طهران الدولي في قاعة الخليج الفارسي ويستمر لغاية 7 كانون الاول/ ديسمبر الجاري.

وقال علي رضا صدر زاده أمين المعرض في حديث لمراسل وكالة فارس: "يقام هذا المعرض بمشاركة 150 شركة محلية قادرة على عرض أحدث الإنجازات في مجالات الري والمدخلات والزراعة في البيوت الزجاجية والمكننة الحديثة".

واضاف صدر زاده: "إلى جانب هذا المعرض ، سيعقد مؤتمر اليوم العالمي للتربة و 50 دورة تربوية بشكليها الافتراضي والحضوري".

روابط ذات صلة

200 مؤسسة تشارك في معرض "كيش إينوكس 2021 "

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بدء أعمال معرض طهران الدولي للزراعة

منظمة الطيران الايرانية تلمح بتوسيع قائمة حظر الرحلات.. قد یشمل الامارات

مهنئا باليوم الوطني...رئيسي يعرب عن أمله بتوطيد العلاقات مع تايلند

فتاة بريطانية: جثة والدي في سوريا

الأردن: أحكام بالسجن بحق5 مسؤولين بقضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السلط

فرنجية: لن نسمّي بديلا عن قرداحي