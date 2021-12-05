بدء أعمال معرض طهران الدولي للزراعة

العالم - ايران

ويضم المعرض عرض أحدث منظومات الري ، المعدات والمكننة الزراعية، والزراعة في البيوت الزجاجية وذلك في الموقع الدائم لمعرض طهران الدولي في قاعة الخليج الفارسي ويستمر لغاية 7 كانون الاول/ ديسمبر الجاري.

وقال علي رضا صدر زاده أمين المعرض في حديث لمراسل وكالة فارس: "يقام هذا المعرض بمشاركة 150 شركة محلية قادرة على عرض أحدث الإنجازات في مجالات الري والمدخلات والزراعة في البيوت الزجاجية والمكننة الحديثة".

واضاف صدر زاده: "إلى جانب هذا المعرض ، سيعقد مؤتمر اليوم العالمي للتربة و 50 دورة تربوية بشكليها الافتراضي والحضوري".