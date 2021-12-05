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الأردن: أحكام بالسجن بحق5 مسؤولين بقضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السلط

الأردن: أحكام بالسجن بحق5 مسؤولين بقضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السلط
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

أدانت محكمة صُلح جزاء عمّان الأحد خمسة مسؤولين حكوميين في قضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السلط الحكومي قبل أشهر، وقررت حبسهم ثلاث سنوات.

العالم - الأردن

ووفقا لقناة “المملكة” الأردنية، فقد تضمن الحكم إدانة مدير مستشفى السلط السابق بجرم التسبب بالوفاة مكرر عشر مرات وحبسه ثلاث سنوات، وبراءة ثمانية من المتهمين.

وكانت أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا قد تعرضت لانقطاع مفاجئ للأوكسجين فجر يوم 13 من شهر آذار/مارس الماضي، وتوفي وقت الحادثة عشرة أردنيين.

واتهم على إثرها 13 شخصا بالتسبب بالوفاة مكرر عشر مرات لكل واحد منهم.

ومنذ بدء المحاكمة في بداية شهر نيسان/أبريل الماضي، استمعت المحكمة لـ 87 شاهدا، كان من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات.

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