مفاجأة صادمة لإستخدام "معجون الأسنان" لتخفيف الحروق!

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وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، عن الطبيب"كامارول عارفين"، حيث قال:"إن البعض وخاصة ربات البيوت يستخدمن معجون الأسنان في تهدئة الألم الناتج عن الاحتراق الخفيف أو المتوسط مثل انسكاب القهوة أو الشاي أو الماء الحار على اليدين، أو التعرض لبخار الماء والأجسام الساخنة، وأيضاً النار، والمواد الكيميائية، وفي حالات نادرة التعرض المفرط لأشعة الشمس خارج المنزل.

وحذر الطبيب من وضع معجون الأسنان في أماكن إصابات الحروق لأنه يؤدي إلى حبس الحرارة تحت الجلد بسبب فلوريد الصوديوم.

ونصح الى أن الشخص الذي يصاب بحروق عليه أن يلجأ إلى ماء بارد تتراوح حرارته بين 15 و20 درجة، حتى يخفف الألم،أما إذا كان الحريق كبيرا، أي أنه من الدرجتين الثانية والثالثة، فإن الجدير بالشخص المصاب أن يقصد المستشفى لأجل العلاج بناء على توجيهات الطبيب.

كما حذر الطبيب الأشخاص الذين يصابون بحروق، من إزالة الطفح الذي يكبر فوق الجلد، لأن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات غير مرغوب فيها.

وأخيرا ..يوصي الأطباء، من يتعرضون لحريق، بأن يسارعوا إلى إزالة كل ثوب أو إكسسوار محيط بالمنطقة المصابة والتوجه الى المستشفى فورا.