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الأردن.. طلب لبناني لنقل الغاز القطري عبر أراضي المملكة

الأردن.. طلب لبناني لنقل الغاز القطري عبر أراضي المملكة
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الأحد، عن طلب لبنان السماح بمرور الغاز القطري عبر أراضي المملكة.

العالم-الاردن

ووفقا لما نقلته إذاعة هلا أخبار، عن وزير الطاقة صالح الخرابشة، فإن لبنان طلب نقل الغاز المسال القطري من خلال البنية التحتية في العقبة، لافتا إلى أن الأردن رد بموافقته المبدئية.

وأشار الخرابشة إلى أن الأردن أبلغ الجانب اللبناني أنّه سيقوم بدراسة الكميات التي يريد نقلها، "ولكن من حيث المبدأ لا توجد أية مشاكل".

ونوه إلى أنّه في حال حصول اتفاق بين لبنان مع أية جهة فإن الأردن مستعد لدراسة المقترح.

وعن إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان، ذكر أنه ما يزال هناك أعمال صيانة على الشبكة السورية لغاية اللحظة، مع التأكيد أنه فور جاهزية الشبكة سيقوم الأردن بتزويد لبنان باحتياجاته من الكهرباء.

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