فصائل المقاومة تحمل السلطة وأجهزتها مسؤولية فلتان الضفة

العالم-فلسطين

وقالت الفصائل، في بيان لها صدر اليوم الأحد: إن الاعتداءات التي وصفتها بالآثمة على الطلاب في محيط الجامعة العربية الأمريكية في جنين، وأدت إلى مقتل أحد الطلاب هي أفعال لاأخلاقية ولاوطنية تنم عن عقلية همجية في التعامل مع الآخرين.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات والقمع المتواصل من أجهزة السلطة وأذرعها ستشعل فتيل الثورة على الظلم والقهر الحاصل في الضفة.

كما دعت الفصائل إلى ضرورة محاسبة الفاعلين المجرمين ومن أعطاهم الأوامر بالاعتداء على الطلاب، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة في محاكم نزيهة.

وتتواصل منذ أمس المواجهات بين الشبان في بلدة جبع بمحافظة جنين، وأجهزة أمن السلطة.

ورشق الشبان مركبات أجهزة السلطة بالحجارة، كما أشعلوا الإطارات المطاطية في شارع نابلس جنين؛ تعبيراً عن سخطهم من انتشار الفلتان الأمني بالضفة.

واندلعت المواجهات عقب انتشار أجهزة أمن السلطة على مداخل بلدة جبع، بعد مقتل الشاب مهران خليلية من البلدة، في شجار وقع في محيط الجامعة العربية الأمريكية.