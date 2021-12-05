هذا ما تضمنه البيان الفرنسي السعودي حول لبنان

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وشمل البيان عدة امور ناقشها الطرفان بدءا من الاقتصاد والمناخ وصولا الى الثقافي والدفاعي و"مكافحة الارهاب"، بحسب البيان.

وبشأن لبنان، شدد الطرفان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان. وان تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود". واتفق الجانبان على العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.

وشددا على "ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون لبنان منطلقا لأي اعمال ارهابية يزعزع استقرار وامن المنطقة، ومصدرا لتجارة المخدرات".

وشددا على "أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان. واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين حول كل هذه القضايا. واتفقا على إنشاء آلية مساعدات إنسانية فرنسية سعودية في إطار يضمن الشفافية التامة ويظهر عزمهما على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني، بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة".

وأكدا أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وفقا لقرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأثارت السعودية أزمة سياسية واقتصادية مع لبنان قبل أكثر من شهر بذريعة تصريحات قديمة لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي ما أدى الى استقالة الاخير الذي شدد في بيان استقالته على أنها تأتي لمنع استهداف وقطع أرزاق اللبنانيين في السعودية.