الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تربط إسلام آباد وأنقرة بطريق تجاري جديد

إيران تربط إسلام آباد وأنقرة بطريق تجاري جديد
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير عام مكتب النقل التجاري بهيئة الطرق والمواصلات الإيرانية جواد هدايتي، عن تدشين طريق تجاري جديد يربط باكستان وتركيا عبر الأراضي الإيرانية.

العالم - ايران

أعلن مدير عام مكتب النقل التجاري بهيئة الطرق والمواصلات الإيرانية جواد هدايتي، عن تدشين طريق تجاري جديد يربط باكستان وتركيا عبر الأراضي الإيرانية.

وقال: "الممر التجاري سيساهم في تخفيض تكاليف الترانزيت بين إيران وباكستان وتركيا".

وأضاف: "تم نقل البضائع عبر ممر الترانزيت بين الدول الثلاث بصورة تجريبية، ومع استخدام هذا الطريق سنشهد انخفاضا بنسبة 50% في تكاليف النقل التجاري".

وتابع: "فضلا عن ذلك سيسرع هذا الممر وصول البضائع بنسبة 80%، حيث يختصر زمن الشحن من إسطنبول إلى إسلام آباد من 25 - 30 يوما، إلى 10 - 12 يوما فقط".

روابط ذات صلة

المعرض الدائم للمنتجات المعرفية الإيرانية سيقام في قرغيزستان

ممر تجاري بين تركيا والإمارات وإيران

العراق.. تبادل تجاري غير مسبوق بمنفذ مندلي الحدودي مع إيران

إيران تنشىء مركزا تجاريا في تركيا لدعم منتجيها المحليين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. قتلى وجرحى بهجوم لـ"داعش" على البيشمركة شمالي البلاد

إيران تربط إسلام آباد وأنقرة بطريق تجاري جديد

فرنسا.. اشتباكات بأول تجمع انتخابي لمرشح رئاسي معاد للمهاجرين والإسلام

رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا

بالفيديو.. 20 دولة تتهم طالبان بتنفيذ إعدامات بحق عناصر أمنية سابقة

صفي الدين: الفريق الآخر في لبنان يرغب بالتطبيع ونحن نؤكد أن هذا المشروع لن يمر