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اليوم.. مستشار الأمن القومي الإماراتي ووزير الخارجية السوري في زيارة متزامنة لطهران

اليوم.. مستشار الأمن القومي الإماراتي ووزير الخارجية السوري في زيارة متزامنة لطهران
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

يصل مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد إلى العاصمة طهران اليوم، ليبحث مع كبار المسؤولين الإيرانيين القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

العالم - ايران

وتأتي زيارة طحنون تلبيةً لدعوة رسمية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني. ومن أهداف الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر التطورات الإقليمية. وكان المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش قد أعلن في وقت سابق أن أبوظبي سترسل وفدا إلى طهران لتحسين العلاقات الثنائية.

كما يصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الى العاصمة طهران. ومن المقرر أن يلتقي المقداد عددا من المسؤولين الإيرانيين، بينَهم وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان.

وذكرت مصادر اعلامية أن زيارة المقداد ستستمر يومين، وسيبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وهذه هي الزيارة الثانية للمقداد إلى إيران منذ توليه منصب وزارة الخارجية، والأولى له في ظل الإدارة الإيرانية الجديدة برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي.

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