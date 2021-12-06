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انفوغرافیک.. جدول مباريات كأس العرب 2021.. مواجهات نارية لخطف "بطاقات التأهل"

انفوغرافیک.. جدول مباريات كأس العرب 2021.. مواجهات نارية لخطف
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

تقام مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب 2021، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، لحسم هوية المتأهلين لدور الثمانية

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