رئيسي: نرحب بتعزيز العلاقات مع الإمارات

العالم - ايران

وأشار الرئيس الإيراني إلى تاريخ العلاقات الودية بين البلدين، وقال، ان العلاقات الطيبة مع دول المنطقة من أولويات السياسة الخارجية في الحكومة الجديدة. لذلك نرحب بتعزيز العلاقات مع الإمارات.

وأضاف: يجب ألا تكون هناك عقبة في العلاقات بين البلدين المسلمين، وألا تتأثر هذه العلاقات باملاءات الأجانب.

وتابع رئيسي: إن سياسة أعداء دول المنطقة هي بث الخوف بين الجيران، لكن هذه المؤامرة ستحبط من خلال الحكمة والتفاهم المشترك.

ووصف رئيسي سياسة الجمهورية الإسلامية الثابتة هي دعم الشعب المسلم في المنطقة، وأضاف: إن الصهاينة في المنطقة يسعون وراء أهدافهم الشريرة ، وحيثما يجدوا موطئ قدم سيحولونه إلى أداة للتوسع وبث الفتنة لذلك على دول المنطقة الحذر.

وأكد السيد رئيسي ان أمن دول المنطقة مرتبط ببعضه وإيران تدعم أمن الدول المطلة على الخليج الفارسي.

بدوره اكد مستشار الأمن الوطني الإماراتي خلال اللقاء أننا "نحن أبناء هذه المنطقة ولدينا مصير ، لذا فإن تطوير العلاقات بين البلدين هو على جدول أعمالنا".

وأشار إلى محادثاته التفصيلية مع نظيره الإيراني، وبيّن ان هذه اللقاءات ستكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وستعمل على تحسين الوضع الأمني.

وأكد طحنون بن زايد آل نهيان الاستعداد لتطوير التعاون، معربا عن أمله في أن يبدأ فصل جديد في العلاقات بين البلدين مع زيارة آية الله رئيسي الى الإمارات.

وسلم مستشار الأمن القومي الإماراتي خلال اللقاء رئيس الجمهورية دعوة رسمية من رئيس الامارات لزيارة هذا البلد.