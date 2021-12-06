الداخلية العراقية تصدر تنويه بشأن فتح باب التطوع على ملاكها

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وقال وزير الداخلية في بيان إن "وزارة الداخلية حرصت على اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات والتطورات والقرارات ومن بينها موضوع فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية".



وتابع، "هذا الأمر قد اتجه نحو منحى آخر من خلال قيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال الإعلان الأول عن هذا الموضوع، وهنا نود ان نبين أن فتح باب التطوع مؤجل في الوقت الحالي وليس هناك أي إجراء إداري بشأنه".



ونوه الغانمي، أنه "في حال إكمال جميع الإجراءات والقضايا الإدارية سيتم الإعلان عنها من خلال الصفحات الرسمية الموثقة لوزارة الداخلية وإشعار وسائل الإعلام بذلك، كما إننا نحذر من استغلال المواطنين وايهامهم بوجود تعيينات على ملاك معهد إعداد المفوضين، وكلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الامني والاداري او غيره في الوقت الحالي، لذا اقتضى التنويه".