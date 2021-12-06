الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الداخلية العراقية تصدر تنويه بشأن فتح باب التطوع على ملاكها

الداخلية العراقية تصدر تنويه بشأن فتح باب التطوع على ملاكها
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

اصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، تنويها بشأن فتح باب التطوع على ملاكها.

العالم - العراق

وقال وزير الداخلية في بيان إن "وزارة الداخلية حرصت على اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات والتطورات والقرارات ومن بينها موضوع فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية".

وتابع، "هذا الأمر قد اتجه نحو منحى آخر من خلال قيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال الإعلان الأول عن هذا الموضوع، وهنا نود ان نبين أن فتح باب التطوع مؤجل في الوقت الحالي وليس هناك أي إجراء إداري بشأنه".

ونوه الغانمي، أنه "في حال إكمال جميع الإجراءات والقضايا الإدارية سيتم الإعلان عنها من خلال الصفحات الرسمية الموثقة لوزارة الداخلية وإشعار وسائل الإعلام بذلك، كما إننا نحذر من استغلال المواطنين وايهامهم بوجود تعيينات على ملاك معهد إعداد المفوضين، وكلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الامني والاداري او غيره في الوقت الحالي، لذا اقتضى التنويه".

روابط ذات صلة

خارجية العراق: لوح 'كلكامش' يصل غدا الثلاثاء الى بغداد

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 4 متسللين من سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء تتوعد بالرد على جرائم العدوان السعودي

الولايات المتحدة و5 دول تحث إثيوبيا على وقف الاحتجاز غير القانوني

الداخلية العراقية تصدر تنويه بشأن فتح باب التطوع على ملاكها

بالفيديو.. مراسل العالم في الخرطوم يغطي تظاهرات السودان السلمية

بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"

محلل سياسي سوداني: التظاهرات في السودان سلمية 