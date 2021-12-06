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تخفيف حكم السجن بحق أونغ سان سو تشي

تخفيف حكم السجن بحق أونغ سان سو تشي
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

أفاد التلفزيون الرسمي في ميانمار اليوم الاثنين بأنه تم تخفيف الحكم بسجن زعيمة البلاد المخلوعة أونغ سان سو تشي من 4 سنوات إلى سنتين بعد عفو جزئي أصدره قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وقضت محكمة في ميانمار اليوم الاثنين بسجن أونغ سان سو تشي أربع سنوات في اتهامات بالتحريض وانتهاكات لقانون الكوارث الطبيعية، وقضت بنفس العقوبة على وين مينت.

وخُفضت الأحكام الصادرة بحق سو تشي والرئيس وين مينت من أربع سنوات سجن إلى "سنتين"، وفق ما أورد التلفزيون الحكومي.

وأوضح التلفزيون أن كلاهما سيقضيان مدة عقوبتيهما في "مكان الاحتجاز الحالي"، وليس في السجن.

وندد الاتحاد الأوروبي "بشدة" الإثنين بحكم السجن أربع سنوات الصادر بحق أونغ سان سو تشي معتبرا أن له "دوافع سياسية"، في إعلان باسم الدول الأعضاء الـ27.

وأصدرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين بيانا نددت فيه بحكم السجن الصادر بحق أونغ سان سو تشي واعتبرته "إهانة للديموقراطية وللعدالة" في ميانمار.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "نحض النظام على إطلاق سراح أونغ سان سو تشي وجميع المعتقلين ظلما، بمن فيهم مسؤولين آخرين منتخبين ديموقراطيا"، كما جاء في البيان.

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