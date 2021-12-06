تونس.. النهضة تنفي أي تمويل أجنبي لحملتها الإنتخابية في العام 2019

العالم - خاص بالعالم

وفي اشارة الى تهديد الرئيس قيس سعيد بتحريك تقرير محكمة المحاسبات حول التجاوزات الانتخابية وامكانية اصدار مراسيم رئاسية لتفعيله قالت حركة النهضة انها تتعرض لمحاولات استئصالها سياسيا باستخدام اجهزة الدولة نافية تلقي اي تمويل اجنبي لحملتها الانتخابية او القيام باي عقد دعاية مع شركة لوبينغ اجنبية

حركة النهضة قالت انها ستواصل الضغط مع شركائها من اجل فرض استئناف البرلمان لنشاطه مبدية ترحيبها باي مسعى لاقامة حوار لا يقصي اي طرف سياسي لبحث طرق الخروج من الازمة

الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يدفع من اجل قيادة حوار وطني يجمع الرئيس قيس سعيد وباقي القوى السياسية استبعد امكانية تشريك حركة النهضة في اي مبادرة لانقاذ البلاد.