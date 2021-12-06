أميركا تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

العالم ـ الأميركيتان

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، اليوم الاثنين، فإن المقاطعة الدبلوماسية تعني أنه لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي الألعاب، لكن لا يزال يُسمح للرياضيين الأمريكيين بالمنافسة، وليس من المتوقع مقاطعة الدورة كليا.

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية يومية: "الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للعرض السياسي والتلاعب السياسي".

وأضاف أن المقاطعة ستكون "وصمة عار" خطيرة على روح الميثاق الأولمبي - الوثيقة التي توضح روح الألعاب - بالإضافة إلى "استفزاز سياسي صريح وإهانة خطيرة" لـ 1.4 مليار صيني.

في وقت سابق، حذر مسؤولو الحكومة الصينية من "رد صيني قوي" إذا قررت الولايات المتحدة أو دول أخرى المقاطعة. فيما تعرضت إدارة بايدن لضغوط من المشرعين لفرض مقاطعة دبلوماسية.

تأتي الدعوات الغربية بحجة ضرورة اتخاذ موقف ضد "انتهاكات الصين لحقوق الإنسان"، قال الرئيس جو بايدن الشهر الماضي إن الإدارة تدرس هذه الخطوة بالفعل.

وتعرضت الصين لانتقادات بدعوى قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، وسياساتها تجاه التبت وتايوان، ولاحتجازها وإساءة معاملة الأويغور المسلمين في شينجيانغ.