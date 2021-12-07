فوائد دبس الرمان لا تتوقعها!

العالم - منوعات

ويلجأ الناس إلى استخدامها بطرق عدة للتمكن من الحصول على كل فوائدها، سواء تناوله كفاكهة صحيحة، أو بعمل عصير الرمان، أو إضافتها إلى سلطة الفواكه، وأخيراً استخدامه بطريقة أكثر تميزاً وهي دبس الرمان .

إن فوائد دبس الرمان الصحية متعددة، نظراً لاحتوائه على الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة الهامة لصحة الجسم.

كما أنه مفيد للبشرة والجلد لذلك يمكن استخدامه لأغراض تجميلية وليس فقط في الطهي.

القيمة الغذائية لدبس الرمان:

تبلغ السعرات الحرارية في دبس الرمان حوالي 40 سعراً حرارياً لكل ملعقة كبيرة.

أما عن القيمة الغذائية لدبس الرمان فهي تعود إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم، ومكونات دبس الرمان كالتالي:

فيتامين ج.

فيتامين ب٣ أو النياسين

فيتامين ب٥، وب٦.

المغنيسيوم.

كما تتواجد مضادات التأكسد مثل متعددات الفينول بشكل كبير في دبس الرمان.

ما هي فوائد دبس الرمان الصحية؟

تعددت فوائد دبس الرمان الصحية لتجيب عن سؤال ما فوائد دبس الرمان؟ ونوضحها في النقاط التالية:

فوائد دبس الرمان للمعدة:

تعمل إضافة دبس الرمان إلى الطعام على سهولة هضمه، وتجنب عسر الهضم الذي قد يحدث في الوجبات الكبيرة، كما يرفع دبس الرمان من معدل حركة الأمعاء، مما يسهل عملية مرور الطعام.

يحتوي دبس الرمان على عدد كبير من الفيتامينات خاصة مجموعة فيتامين ب، التي تعزز صحة المعدة، والقولون، والجهاز الهضمي في العموم.

فوائد دبس الرمان لجرثومة المعدة:

حيث يداوم لمريض على وصفة لدبس الرمان مع الكزم، والزنجبيل مدة 14 يوماً، مما يساعد على علاج جرثومة المعدة والقضاء عليها.

فوائد دبس الرمان للبشرة:

تعددت فوائد دبس الرمان لصحة الجلد والبشرة، خاصة فوائد دبس الرمان للوجه، حيث يساعد في تحسين صحة البشرة بشكل عام ويلعب دوراً أساسياً في تحفيز إنتاج الكولاجين فيها، نوضح ذلك تالياً:

يعمل كمرطب للبشرة الجافة.

يؤخر ظهور التجاعيد نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع الإجهاد التأكسدي وهو المسبب الرئيسي للتجاعيد، كما أن فيتامين ب 3 المتواجد في دبس الرمان يعمل على زيادة مرونة الجلد،مما يجعل البشرة أكثر نضارة وشباباً.

يساعد في علاج حب الشباب.

يساعد في توحيد لون البشرة.

يساعد في إنتاج الكولاجين.

فوائد دبس الرمان للشعر:

إن من فوائد دبس الرمان الحفاظ على صحة الشعر، وذلك عن طريق الاستخدام المستمر والمنتظم في الوجبات، حيث تعم الفائدة على الجسم بكامله والشعر أيضاً، أو إضافته إلى حناء الشعر واستخدامه بشكل موضعي على فروة الرأس، أو كلاهما معاً للوصول إلى أقصى درجات الاستفادة والتغذية للشعر.

وفوائده لصحة الشعر هي كالتالي:

تقوية بصيلات الشعر مما يمنع تساقطه.

زيادة لمعان وبريق الشعر.

زيادة نمو الشعر وزيادة طوله أيضاً.

القضاء على قشرة الرأس.

فوائد دبس الرمان للتخسيس:

هل دبس الرمان يزيد الوزن؟ ام يساعد على التنحيف؟ يتساءل الكثير من الأشخاص أيضاً حول فوائد دبس الرمان للتنحيف، ولكن هناك نتائج تبين عكس ذلك، حيث أن تناوله يؤدي إلى زيادة في الوزن.

كما لوحظ أن تناول دبس فاكهة الرمان وقشر الرمان لفترة من الزمن وبشكل منتظم، أدى إلى زيادة ملحوظة في الوزن، لذلك يمكن إدخاله في أنظمة زيادة الوزن.

فوائد دبس الرمان لخلايا للدم الحمراء:

يحتوي دبس الرمان على فيتامين ب6 (بالإنجليزية: Pyridoxine) الذي يحسن من عملية نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم. حيث يحافظ فيتامين ب6 على صحة وسلامة خلايا الدم الحمراء.

فوائد دبس الرمان للكبد:

تساعد خصائصه المضادة للأكسدة على الحفاظ على أنسجة الكبد من التلف، كذلك يعمل على تقليل مستوى الكولستيرول في الدم، مما يقي من الإصابة بالكبد الدهني.

فوائد دبس الرمان للاطفال:

يحتوي دبس نبات الرمان على كميات كبيرة من الكالسيوم والحديد، بالإضافة إلى الفيتامين ب5 الذي يؤدي دوراً كبيراً في النمو الطبيعي للجسم، مما يجعله خياراً صحياً ومهماً للأطفال.

فوائد دبس الرمان لتعزيز المناعة:

يحتوي دبس الرمان على فيتامين ج الذي يتسبب في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، حيث أن هذه الخلايا هي المسؤولة عن حماية الجسم من مختلف الأمراض، لذلك فإن تعزيز المناعة إحدى فوائد دبس الرمان الهامة والمفيدة.

فوائد دبس الرمان للقولون:

يحسن دبس الرمان من سلامة الجهاز العصبي في الجسم؛ نظراً لاحتوائه على فيتامينات ب بكميات جيدة، وبذلك يساعد على تحسين حركة العضلات والأمعاء والقولون، التي تتحكم بها الخلايا العصبية في الجسم، فيقلل من مشاكل عسر الهضم، والإسهال، والإنتفاخ.

فوائد دبس الرمان للقلب:

تعد من فوائد دبس الرمان قدرته على الوقاية من أمراض القلب، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على منع تراكم الكوليسترول في الشرايين مما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة مثل: تصلب الشرايين، النوبة القلبية، السكتة الدماغية.

فوائد دبس الرمان للحامل:

يمتلئ دبس الرمان بالكثير من الفيتامينات مثل فيتامين سي، بالإضافة إلى حمض الفوليك الهام جدا لنو الجهاز العصبي لدي الجنين، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، والسعرات الحرارية التي يوفرها دبس الرمان للمرأة وقت الحمل.

فوائد دبس الرمان للسعال:

يحد تناول دبس الرمان المنتظم يومياً من التهاب القصبات الهوائية، مما يقلل من السعال وضيق التنفس.

فوائد دبس الرمان للوقاية من السرطان:

تعد من فوائد دبس الرمان هي قدرته على الوقاية من السرطان، نظراً لتواجد مضادات الأكسدة في مكوناته التي تعمل على تقليل نشاط الجذور الحرة ، وهي المسبب الرئيسي للسرطان.

فوائد دبس الرمان على الريق

فوائد شرب دبس الرمان على الريق، يساعد دبس الرمان على الريق في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فيخفف من مشكلات القولون، ويحفز عملية الهضم، ويقلل الغازات، نظراً لعدم وجود طعام في القناة الهضمية، مما يعزز دور دبس الرمان.