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أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية السوري ان الولايات المتحدة تسعى لإحياء داعش ومواصلة الأزمة في المنطقة

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

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