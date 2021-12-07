أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021

ابرار ..

- رئيس الجمهورية في لقائه مع المبعوث الإماراتي الخاص .. نرحب بتطوير وتوطيد العلاقات مع الإمارات

سياست روز ..

- رئيس الجمهورية بلقائه مع وزير الخارجية السوري .. ينبغي القيام بخطوات كبيرة لتعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية

ابتكار ..

- الوزير عبد اللهيان ينتقد فكرة الإتفاق المؤقت .. الترويكا الأوروبية لم تطرح مقترحات منطقية بفيينا

آرمان ملي ..

- المتحدث بإسم الخارجية يؤكد عزم إيران على التوصل لإتفاق وإلغاء الحظر في فيينا

جوان ..

- الأمم المتحدة تضغط على المحكمة الدستورية العليا في العراق لتأييد نتائج الإنتخابات

آفتاب يزد..

- تحالف الفتح يحذر من أن أمريكا لن تخرج من العراق إلا بالقوة

رسالت ..

- تركيا ترسل المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مناطق بشمال غربي سوريا

حمايت ..

- تأكيد إيران على شرط الإلغاء الكامل للحظر والكرة باتت في ملعب القوى الغربية

كيهان ..

- هلع كبير في السعودية بعد الضربة الصاروخية اليمنية لمستودعات وقود بالرياض

قدس ..

- في إستعراض فاشيستي للقوة بباريس .. أنصار المرشح الرئاسي المتطرف إريك زمور يهاجمون مناهضي العنصرية

اطلاعات ..

- الوزير عبد اللهيان .. ما تطالب به إيران بمفاوضات فيينا لا يخرج عن إطار الإتفاق النووي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

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سياست روز ...

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( العودة إلى الطريق ).. هناك انباء عن زيادة هجمات تنظيم داعش الارهابي في مناطق في شمال العراق وفي الوقت الذي يواجه فيه هذا البلد تحديات ترتبط باستمرار الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات واخرى ترتبط باقتراب موعد خروج القوات الامريكية ووجود تساؤلات وشكوك بشأن الامر، ( إن السياسات والمواقف الخاطئة لحكومة الإدارة الذاتية بكردستان العراق عامل رئيسي وراء تزايد هجمات داعش) ومن بينها عرقلة مهام الحشد الشعبي ضد الفلول الداعشية في شمال العراق, وكذلك فسح المجال امام تعزيز امريكا لتواجدها العسكري بكردستان العراق رغم ان التجارب اثبتت ضلوع امريكا في دعم الدواعش لتحقيق اهداف استراتيجية امريكية . ان السبيل الوحيد لوضع حد للارهاب الداعشي بشمال العراق هو تعزيز التعاون والتنسيق بين البيشمركة الكردية والحشد الشعبي ووضع الادارة الذاتية لكردستان العراق هدف امن واستقرار العراق ووحدة شعبه وترابه الوطني على راس اولوياتها .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقرير لها يتحدث عن نتائج استطلاع في امريكا عن تزايد المخاوف من (إحتمال وقوع حرب داخلية بأمريكا ).. امريكا مقبلة على مرحلة بالغة الخطورة قد تشهد اندلاع حروب داخلية , وهذا ما كشفت عنه نتائج استطلاع عام للرأي جرى مؤخرا, وهي نتائج عكست تزايد مخاوف الامريكيين من الانزلاق في حروب داخلية تؤدي لتقطيع اوصال الولايات المتحدة، ( إن العديد من المفكرين الأمريكين يرون أن المجتمع الأمريكي يسير نحو التشرذم وأن إحتمال تفكك أمريكا بات مطروحا) وحسب هذا الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة " هارفارد كندي " فأن اكثر من اثنين وخمسين بالمئة من المستطلعين من ابناء الجيل الجديد يرون ان المشكلة تكمن تنامي الفقر وعدم عدالة التوزيع وتنامي المشاعر العرقية و العنصرية في المجتمع الامريكي .

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان( قطعة حلوى بإسم تحويل غزة لدبي ثانية) كتلت صحيفة خراسان.. هناك كلام عن اقامة مشروع لايجاد مزارع للطاقة الكهروشمسية في قطاع غزة بمشاركة اماراتية مصرية وبالتنسيق مع الكيان الصهيوني بالطبع وذلك على غرار مشروع مماثل ستقيمه الامارات بالاردن لانتج كهرباء يتم تصديره للكيان الصهيوني مقابل تصدير الاخير المياه للاردن، (تحويل غزة إلى دبي وهو الإسم المطروح للمشروع قد يبدو مهما إقتصاديا الا أن أهدافه لا ترتبط بالإقتصاد حقا) فمن يصدق بان الكيان الصهيوني حريص على تحسين معيشة الفلسطينيين؟ ان وراء مثل هذا المشروع ما ورائه. نعم العنوان براق ولكن اهدف المشروع هي وضع غزة عمليا تحت اشراف بلدان تقيم علاقات مع الكيان الغاصب لتهميش المقاومة مع مرور الزمن وربما مع طرح مشاريع انمائية مماثلة اخرى في القطاع وبالتالي لتقطيع اوصال ما تبقى من فلسطين في مسار نفس مشروع صفقة القرن الترامبية المشؤومة .

آفتاب يزد..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في مقالها عن وجهة نظر خبير في الشؤون التركية بشأن ( شائعة مطروحة حول محاولة إغتيال أردوغان ) .. السلطات التركية تقول ان حزب العمال الكردستاني الداعي للانفصال او جماعة المعارض التركي عبد الله غولن وراء محاولة الاغتيال التي استهدفت اردوغان مؤخرا وتم افشالها .وحسب هذا الخبير.. ( هناك من يرى أن القضية مجرد سيناريو فبركته المخابرات التركية لتحويل أنظار الداخل عن الأزمة الإقتصادية وإنهيار الليرة ) ولكن وحسب وجهة النظر هذه, فان احتمال وقوف المخابرات التركية وراء فبركة سيناريو محاولة اغتيال وهمية ضعيف جدا , لان سيناريو كهذا سيحول الانظار لفترة قصيرة فحسب عن الغلاء وانهيار سعر الليرة التركية , ولن يوفر مخرجا واقعيا لاردوغان , الا ان مثل هذا السيناريو وبفرض وجوده سيزعزع شعبية اردوغان وحزبه الحاكم بشكل اكبر كما انه سيوحي بان الاوضاع الداخلية بتركيا باتت في مهب الريح .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها الذي ينقل عن وزير المالية اللبناني المستقيل قوله ( إنني أدعم المقاومة ).. تحدث وزير المالية اللبناني جورج قرداحي الذي استقال مؤخرا تحت وطأة ضغوط من قبل السعودية وحليفاتها الخليجيات عن اجواء التضامن الشعبي الواسعة النطاق في لبنان والعالم العربي مع موقفه المتعاطف مع الشعب اليمني والمندد بالحرب على اليمن، ( قرداحي أكد أنه يدعم الحق والحقيقة دائما بكل مكان كما دعم ويدعم المقاومة في جنوب لبنان)

واضاف قرداحي بعد استقالته من منصبه بسبب تلك الضغوط , بأنه ليس الوحيد لا في لبنان ولافي العالم العربي الذي يرفض الحرب على اليمن ويعتبرها عبثية , وابدى عدم ثقته باحتمال عودة العلاقات اللبنانية السعودية الى حالتها العادية رغم استقالته .

جوان ..

صحيفة جوان نشرت تقريرا يحمل عنوان ( السلطة الفلسطينية وإعادة النظر بالإتفاقيات مع الكيان ) كتبت فيه... رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعث برسائل لقادة بلدان في العالم عبر فيها عن عزم السلطة الفلسطيني اعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهوني .. ( محمود عباس أكد برسائله أن إعادة النظر بالإتفاقيات مع الكيان يرتبط بتجاهل الأخير للقوانين الدولية ولهذه الإتفاقيات ) وتقول محافل فلسطيني ان عملية اعادة النظر هذه قد تشمل اتفاقية اوسلو المبرمة عام 1993 ايضا . وجدير بالذكر ان اعلان السلطة الفلسطينية عن عزمها على اعادة النظر في اتفاقياتها المبرمة مع هذا الكيان جاء في ظل تصعيى الاخير لجرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس.