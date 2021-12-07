تعرفوا على المنتج المثالي لتطهير الجسم وفقدان الوزن!

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وقالت كورابليفا في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "جبن القريش، يحتوي على الكثير من التربتوفان، وهو حمض أميني يخفف الأرق والقلق والاكتئاب، و بتضمينه في نظامك الغذائي، سوف تتخلص من مشاكل الأسنان؛ ستصبح عظامك أقوى، وستظهر أظافرك وشعرك بشكل أفضل".

وأضافت: "بسبب النسب العالية في جبن القريش من الدهون والبروتين، لن تكون قادرًا على تناول وجبة دسمة. ومع جوده في القائمة، سوف تأكل طعامًا أقل من المعتاد".

وتابعت: "يحتوي الجبن القريش على الحمض الأميني المايتونين، والذي له تأثير إيجابي بشكل عام على التمثيل الغذائي للدهون، بالإضافة إلى تقليل الكوليسترول السيئ في الدم".