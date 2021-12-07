أطعمة تبقيك دافئا في الشتاء

العالم - صحة

يعتبر العسل بديلاً صحيًا للسكر ، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، فهو لا يساعدك فقط على الدفء ، ولكنه معروف أيضًا بتعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، يمكنك أن تبدأ يومك بكوب من الماء الدافئ والعسل وتمنح بداية صحية ليومك

ربما يكون السمن هو أفضل تعريف للدهون الصحية، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ويعتبر مفيدًا للصحة العامة

يعتبر القرنفل والقرفة والزنجبيل والهيل جزءًا من الأيورفيدا منذ العصور ويتم استهلاكه بطرق متعددة، يمكنك تناوله على شكل مشروبات أو إضافته في الأطعمة، فهذه التوابل تساعدك على الدفء وتوفير الراحة خلال الموسم

الفواكه الجافة والمكسرات فتعتبر الفواكه الجافة بحق أغذية خارقة، يتم تحميل اللوز والكاجو والزبيب والعنب وغيرها بكل العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن تكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي الشتوي، يمكنك تناول هذه الفاكهة المجففة والمكسرات كما هي أو إضافتها إلى كوب الحليب والحلويات وغير ذلك