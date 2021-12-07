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الصحة الايرانية: أكثر من 3 آلاف إصابة و 79 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 3 آلاف إصابة و 79 وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 3 آلاف و 514 إصابة و 79 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ أكثر من 108 ملايين جرعة.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 3 آلاف و 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 141 ألفا و335 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 584 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3213 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 936 ألفا و975 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 79 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130.356 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 58 مليونا و294 ألفا و787 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 48 مليونا و545 ألفا و 362 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى مليون و 574 ألفا و 982 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 108 ملايين و 415 ألفا و982 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 39 مليونا و 523 ألفا و 748 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في مدينتين، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 9 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 153 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 284 مدينة.

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