مصر..إنذار عاجل للمواطنين لعدم الخروج من المنزل!

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وأكد بدران أن هناك ثلاث فئات هم الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية خطيرة ولا ينبغي عليهم مغادرة المنزل خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الطقس وهم مرضى الحساسية والتهابات الجهاز التنفسي، مرضى السكر، مرضى القلب، أصحاب المناعة الضعيفة الذين يصابون بالبرد المتكرر والمتعافين من الإصابة بكورونا، مشددا أنه لا ينبغي عليهم مغادرة المنزل لحين تحسن الطقس.

وبحسب بدران، فإن الجسيمات الصغيرة الحجم، العالقة في الهواء المحمل بالأتربة، أكثر ضررا بسبب سهولة المرور عبر الأنف والحنجرة والقدرة على دخول الرئتين، وكلما زادت فترة التعرض لتلك الجسيمات كلما زادت المخاطر الصحية التي يتعرض لها الأشخاص.

من جانبه، أوضح الدكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ابتداءًا من الغد حتى يوم الخميس المقبل، خاصة على مطروح والإسكندرية.

ويصاحب ذلك انخفاض في الحرارة وسقوط الأمطارعلى كافة المدن الساحلية المطلة على ساحل البحر المتوسط، وعلى بورسعيد والإسماعيلية، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة.

ويرجع سر العاصفة الترابية إلى وجود منخفض جوي متمركز فوق مسطح البحر المتوسط، يجلب معه رياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة في سرعتها، تؤدي إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض الرؤية على الطرق واضطراب في حركة الملاحة البحرية في مسطح البحر المتوسط وفوق خليج السويس، على أن تستمر حتى يوم الخميس من الأسبوع الجاري.