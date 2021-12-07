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أسباب خطيرة تدفعك لفحص أسنانك على الفور!

أسباب خطيرة تدفعك لفحص أسنانك على الفور!
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

تعتمد أجزاء كثيرة من الجسم على صحة أجزاء أخرى، ويمكن أن يكون لمشكلة في منطقة ما آثار بعيدة المدى.

العالم - منوعات

تُعد الأسنان إحدى مناطق الجسم المهمة للصحة العامة، وقد تم ربط صحة الفم السيئة بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية التي لا يمكن أن تتوقعها أبدًا.

فيما يلي مجموعة من الأسباب التي تستوجب الخضوع لفحص الأسنان في أقرب وقت، وفق ما أورد موقع "إم إس إن" الإلكتروني:

خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

تؤثر أمراض اللثة على العظام واللثة حول الأسنان، وقد ربطتها الدراسات بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفقًا لدراسة أجريت على أكثر من 11750 بالغًا نُشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم، وجد الباحثون أن نصف الأشخاص الذين يعالجون من ارتفاع ضغط الدم أبلغوا أيضًا عن إصابتهم بأمراض اللثة.

يعتقد العلماء أن الالتهاب في اللثة قد يؤدي إلى حدوث التهاب في مناطق أخرى من الجسم أو يزيدها سوءًا، بما في ذلك الشرايين.

وعلى الرغم من أن الصلة غير مفهومة تمامًا، إلا أن بعض الأبحاث تشير إلى أن أمراض القلب والشرايين المسدودة والسكتة الدماغية قد تكون مرتبطة بالالتهابات التي يمكن أن تسببها بكتيريا الفم.

صحة الدماغ

وجدت دراسة نشرت في مجلة جاما الطبية، أنه كلما زاد عدد الأسنان التي يفقدها الشخص، زاد خطر الإصابة بالخرف أو التدهور المعرفي.

وقال الباحثون أنه مقابل كل سن يُفقد، يكون لدى الشخص خطر أكبر للإصابة بالخرف بنسبة 1.1٪ وخطر أكبر بنسبة 1.4٪ للإصابة بالتدهور المعرفي.

قد تشمل العلاقة بين الأسنان المفقودة ومشاكل الدماغ، التغذية أو التعرض لبكتيريا الفم أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

مخاطر الالتهاب الرئوي

إذا كنت لا تعتني بأسنانك وصحة فمك، فقد تزيد الجراثيم الموجودة في الفم من خطر الإصابة بمشكلات في الرئة.

يمكن أن تنتقل بكتيريا معينة في فمك إلى رئتيك، مسببة الالتهاب الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

التغذية

يمكن أن يؤدي التأثير الطبيعي للوقت والتآكل على الأسنان إلى تشقق الأسنان وتجويفها وتراكمها.

إذا أهملت الذهاب إلى طبيب الأسنان بانتظام، فقد يؤدي ذلك إلى الألم المزمن وسوء التغذية.

اشرب ماء الصنبور، غير المعبأ، لتقوية الفلورايد في أسنانك. ويمكن أن يساعد شطف الفلورايد في تقوية الأسنان والحفاظ على صحة اللثة، استخدمه مرتين يوميًا.

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