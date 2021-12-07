نجاة نجم كرة القدم المصري للشباب من الموت في حادث سيارة مروع

العالم - رياضة

وتم نقل اللاعب أحمد الشريف إلى المستشفى مباشرةً، وهو يخضع حالياً للفحوصات الطبية من أجل الوقوف على حالته الصحية.

ونقل الإعلامي المصري أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صوراً للحادث ونشر خبراً عن اللاعب قائلاً "نجاة أحمد شريف، لاعب منتخب الشباب وفريق فاركو، من حادث مروع على طريق الإسماعيلية. اللاعب سيتم عرضه على نيابة السويس اليوم لاستكمال التحقيقات معه بخصوص الحادث بعد أن تعرض لإصابات".

ويعتبر اللاعب أحمد شريف من أبرز المهاجمين الواعدين في كرة القدم المصرية، وهو الذي لمع مع فريق وادي دجلة في الموسم الماضي قبل أن ينتقل إلى صفوف فاركو السكندري خلال الموسم الحالي، وقدم معه موسماً مُميزاً وسجل هدفاً في بطولة الدوري المصري وحصد حتى الآن 9 نقاط في أول 6 جولات.