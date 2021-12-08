موعد موقعة المغرب والجزائر في ربع نهائي كأس العرب

العالم - رياضة

وتعادلت الجزائر مع مصر 1-1، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، ليحسم منتخب "الفراعنة" الصدارة لصالحهم بفضل اللعب النظيف بعدما تساوى المنتخبان في عدد النقاط (7 لكل منهما)، وعدد الأهداف (7 لكل منهما أيضا مع استقبال شباك كل منهما هدفا واحدا).

في المقابل، تسيد المنتخب المغربي المجموعة الثالثة بتحقيقه العلامة الكاملة بعد اكتساحه فلسطين والأردن بذات النتيجة 4-0، قبل أن يهزم السعودية في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

وتقام مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره المغربي، السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وسيكون ملعب المنامة في العاصمة الدوحة، مسرحا للمباراة المرتقبة.