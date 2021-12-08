شروط جديدة لدخول القادمين إلى لبنان بدءًا من منتصف الشهر الحالي

العالم - لبنان

وبحسب التعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني، يجب على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية “MOPH PASS” الخاصة بوزارة الصحة العامة اللبنانية، تمهيدًا للحصول على تصريح مرور.

وأضاف التعميم أنه يجب على جميع القادمين إلى لبنان (باستثناء الأطفال دون 12 سنة)، إجراء فحص “PCR” لإثبات عدم الإصابة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها، خلال مدة 48 ساعة قبل الوصول إلى الأراضي اللبنانية.

ويلتزم القادمون بتحميل نتيجة الفحص على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة، ليحصل بعدها على “QR CODE” عبر رسالة نصية تصل إلى هاتفه مرفقة برابط لتنزيل الرمز، والتأكد من صحة معلومات الراكب قبل السماح له بالدخول.

وألزم التعميم إجراء جميع الركاب القادمين إلى لبنان فحص “PCR” عند وصولهم إلى مطار “رفيق الحريري الدولي” (باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل)، على أن يلتزموا بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص، التي سترسل لهم عبر رسالة نصية وإلكترونية خلال 24 ساعة من تاريخ إجراء الفحص.

وبحسب التعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني، تُعدل آلية استيفاء أجور فحص “PCR” في مطار “رفيق الحريري الدولي” بدءًا من 10 من كانون الثاني المقبل.

يجب على القادمين إلى لبنان (باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل) بعد التاريخ المحدد، دفع مبلغ 30 دولارًا أمريكيًا مسبقًا بواسطة بطاقة ائتمان حصرًا عبر المنصة الإلكترونية، ليتمكنوا من الحصول على تصريح “MOPH PASS” يسمح لهم بإجراء فحص “PCR” فور وصولهم إلى المطار.

استثناءات من التعميم

كما أوضح التعميم إعفاء القادمين إلى لبنان الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، أو الجرعة الأولى (والوحيدة للقاح المخصص تلقيه على شكل جرعة واحدة فقط)، فترة لا تقل عن أسبوعين، من إجراء فحص “PCR” في الدول القادمين منها، على أن يخضعوا للفحص في مطار “رفيق الحريري” بشروط.

واشترط التعميم على المتلقين للتطعيم، أو المتعافين من الإصابة بفيروس “كورونا” ضمن مدة 90 يومًا من إصابتهم، أن يقوموا بتحميل الشهادات والوثائق الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول على تصريح مرور “MOPH PASS”.

وأعفى التعميم الشخص الذي غادر لبنان ويريد العودة خلال فترة أسبوع واحد (سبعة أيام محددة)، من إجراء فحص “PCR” في الدول التي يأتي منها، على أن يخضع للفحص في مطار “رفيق الحريري”، بشرط تحميله الوثائق التي تثبت ذلك على المنصة أيضًا.

كما يُسمح لطواقم الطائرات القادمة الذين يدخلون إلى لبنان لمدة لا تزيد على 48 ساعة، بعدم إجراء فحص “PCR” عند وصولهم إلى المطار، بشرط التزامهم الحجر في أماكن إقامتهم طوال فترة وجودهم في لبنان.

وفي 1 من كانون الأول الحالي، أعلنت السلطات اللبنانية عن فرض حظر تجول ليلي لغير الملقحين ضد “كورونا” بدءًا من 17 من كانون الأول الحالي وحتى 9 من كانون الثاني المقبل، و ألزمت موظفي القطاع العام بتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

كما منعت إقامة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق 50% من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفرضت الحصول على “إذن خاص” مسبق من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة في حال تجاوز عدد الحضور 100 شخص.