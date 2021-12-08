الأردن : الوضع المائي في البلاد خطير جدا

العالم - الأردن

وقال خدام إن تأخر الموسم المطري يؤثر سلبا على مخزون السدود في الأردن ما يعني امتداد معاناة المزارعين لعام آخر، في إشارة منه إلى الوضع المائي في الصيف الماضي.

وأضاف خدام أن تساقط الأمطار والأجواء الباردة تسهم في مكافحة الآفات التي تصيب المزروعات وهو ما لم يتم لغاية الآن في ظل ما نشهده من درجات حرارة تتجاوز العشرين مئوية. ومن تبعات استمرار ضعف الهطول المطري حال بقي قائما تأثيره بشكل كبير على أسعار الخضروات في المستقبل وفق خدام الذي ذكر بحاجة الكثير من المزروعات إلى الأمطار بشكل مباشر.

هذا وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة إن نسبة تخزين السدود في المملكة 20%، قبل بدء هطول الأمطار المتوقعة اليوم الاربعاء.

وتأمل سلامة ارتفاع نسب تخزين السدود خلال الموسم المطري، مشيرا إلى أن عادة ما تبدأ غزارة الامطار في نهاية شهر كانون أول.