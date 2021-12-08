تحذير من طقس الخميس في العراق

العالم - العراق

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور على صفحته في اليسبوك :"إنكسار بالرياح السطحية فجر او صباح الخميس جنوب العراق مع نشاطها غرب البلاد".

وأشار الى ان هذه الإنكسار "يسبب تصاعداً للغبار وتردي الرؤية الافقية".

يشار الى ان سماء محافظات القاهرة الكبرى تشهد اليوم وصول العاصفة الترابية، حيث يشهد الجو حالة من انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة لوجود الرياح المحملة بالأتربة.

ووصلت العاصفة الترابية مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية في السماء وغياب الشمس عن السطوع في موعدها بسبب العاصفة التي تغطي سماء القاهرة الأن.

ومن المرجح ان تؤثر هذه العاصفة الترابية على دول بلاد الشام وربما العراق.