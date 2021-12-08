أربعة أطعمة إفطار مدهشة للتخلص من دهون البطن وإنقاص الوزن!

العالم- منوعات

وقال خبراء الصحة إن التأكد من أن وجبة الإفطار مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى الكثير من البروتينات والدهون الصحية لإبقائك ممتلئا طوال اليوم، يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن والحفاظ عليه إلى الأبد.

وسواء كنت تحب وجبة فطور مبكرة أو متأخرة، فإن الأطعمة التي تتناولها كأول شيء يمكن أن تساعدك على تزويدك بالطاقة لبقية يومك.

وفي حين أن الأطعمة التالية يمكن تناولها جميعا على الإفطار لمساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، فلا يوجد ما يمنعك من الاستمتاع بها وقتما تشاء:

1 - البيض

البيض غني بالبروتين، ما يعني أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ويتجنب بعض الناس تناول صفار البيض، خوفا من أن يكون هذا الجزء دهنيا من البيضة، ومع ذلك، ستجد فيه العديد من الفوائد الغذائية.

وهناك أنواع مختلفة من الدهون، ويطلق على بعض مصادر الدهون اسم "الدهون الصحية" لأن جسمك يحتاجها للعديد من العمليات الأساسية.

وتوجد الدهون الصحية في البيض وهي لا تعزز صحتك العامة فحسب، بل تساعدك أيضا على الشعور بالشبع والرضا بعد تناول الطعام.

وبشكل عام، يجب تجنب الدهون المشبعة إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن. وتوجد الدهون المشبعة في الزبدة والجبن والأطعمة المصنعة المقلية.

2 - الجريب فروت

قد لا تكون الفاكهة الحامضة مناسبة لذوق الجميع، ولكنها قد تساعدك في الوصول إلى الوزن المستهدف بشكل أسرع.

ووجدت دراسة أن تناول الجريب فروت قبل تناول الوجبة يساعد المشاركين على تناول كميات أقل مع الشعور بالرضا.

3 - بذور الشيا

صنفت بذور الشيا على أنها "أطعمة خارقة" نظرا لفوائدها الصحية الرائعة. إنها غنية بالألياف بشكل لا يصدق، ما يعني أنه عندما تأكلها تمتص الكثير من الماء، وتتحول إلى مادة شبيهة بالهلام في معدتك ما يجعلك تشعر بالشبع.

4 - سمك السلمون

الأسماك الدهنية مثل السلمون هي مثال آخر على أنواع الدهون الصحية التي تبقيك ممتلئا بينما تكون منخفضة نسبيا في السعرات الحرارية.

ويعتبر السلمون مصدرا لذيذا للبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي اقتُرحت لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتعتبر الأسماك أيضا مصدرا جيدا لليود، والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على التمثيل الغذائي الخاص بك في أفضل حالة - ابدأ يومك مع سمك السلمون وقد تحرق السعرات الحرارية الزائدة طوال اليوم دون أن ترغم نفسك.