حادثة قد تمنح نقاط مباراة مصر لمنتخب الجزائر في كأس العرب 2021

العالم- الجزائر

وأفاد الحساب الرسمي لشبكة قنوات "الكاس" في "تغريدة" على موقع "تويتر"، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيقدم احتجاجا رسميا للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، بسبب خروج الكرة كليا من محيط الملعب في مدينة الوكرة.

ويأتي ذلك بعد أن اتضح أن تلك الكرة التي تعدت بمحيطها كليا خط الملعب، حصل المنتخب المصري بعدها بحوالي أكثر من دقيقتين وبأحداث متسلسلة، على ضربة ركنية ترجمها المصري عمرو السولية إلى هدف التعادل "للفراعنة" بحلول الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وأعاد هدف التعادل "للفراعنة" الأمور بين المنتخبين الجزائري والمصري إلى نقطة الصفر مجددا، بعد تساويهما بالنقاط بسبع لكل منهما، وبفارق الأهداف أيضا، ما جعل الصراع ينحصر في معيار "اللعب النظيف"، الذي رجح الكفة لمصر.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة، بعد أن حصل الجزائري ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، التي جرت على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

ووضعت تلك البطاقة المنتخب الجزائري في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الرابعة، خلف منتخب مصر بعد تعادلهما بالنقاط برصيد 7 لكل منهما، والأهداف، والمواجهة المباشرة، وبالتالي حسم "اللعب النظيف" هوية المتصدر، فقد كان المنتخبان متعادلين بهذا المعيار أيضا قبل تلك المباراة، برصيد 3 بطاقات صفراء لكل منهما، وحصلا على نفس العدد خلال المباراة بينهما، وذلك قبل أن يتعرض ياسين تيطراوي للطرد في الوقت الضائع.

وإذا بقيت الأوضاع على ما هي الآن، فإن منتخب الجزائر سيكون على موعد في الدور ربع النهائي للبطولة مع نظيره المغربي بطل المجموعة الثالثة، بينما سيواجه المنتخب المصري نظيره الأردني وصيف بطل المجموعة الثالثة.