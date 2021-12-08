وزير الدفاع الايراني يتفقد منظمة الصناعات الجوية + صور

العالم - إيران

وثمّن آشتياني، في تصريحه اليوم الاربعاء أمام حشد من مدراء المنظمة، جهود الكوادر مؤكدا على النظرة الاستراتيجية والتحرك على نهج مهام الاسناد وتجهيز القوات المسلحة.

وقال: إن المكانة التي تتبوأ بها وزارة الدفاع ضمن مؤسسات المؤسسات القوات المسلحة ترتكز على المنتجات الاستراتيجية والاستثمارات في المشاريع الضخمة التي تساهم في الاسراع بالابتكارات الى الانتاج والتي تعمل على تطوير القدرات القتالية والبنية الدفاعية للبلاد.

ونوه الى أهمية تحديد الاولويات بشكل صحيح مؤكدا في ذات الوقت على التخطيط الصحيح للمنظمة في مواصلة نهجها التنموي في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وعدّ النظر الى البحوث المستقبلية اساسا للتخطيط والبرمجة في منظمة الصناعات الجوية.

واشاد بالخطوات والانجازات والمسار التنموي في الصناعات الجوية للبلاد عادّا خطوات هذه المنظمة تصب في سياق النمو والتقدم.

وفي ذات السياق قال مساعد وزير الدفاع مهدي فرحي، في الاشارة الى الجهود والقفزات النوعية التي تحققت في منظمة الصناعات الجوية خلال الاعوام الاخيرة، موضحاً: ان القطاع الخاص يشارك بـ 280 شركة في قطاع الصناعات الجوية وهو مايترك تأثيرات ايجابية في المجالات الكمية والنوعية والاسعار وتسليم المنتجات الدفاعية في الوقت المناسب.

وقدّم المدير العام لمنظمة الصناعات الجوية العميد خواجه فرد، خلال الزيارة، ايضاحات عن نشاطات المنظمة في مجالات وضع التصاميم والتصنيع والانتاج والاصلاح والصيانة لمختلف أنواع الطائرات والمروحيات والمسيرات والمحركات والآفاق المستقبلية.