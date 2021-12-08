فريق فنلندي يصنع أكبر كعكة دائرية جليدية متحركة

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بعد ابتكاره لدوائر الجليد منذ أعوام.. وإنشاء دوائر جليدية ضخمة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.. يسعى المخترع الفنلندي جان كابيليتو وفريق من المساعدين لتحطيم الرقم القياسي العالمي لدورات الجليد فقاموا بإنشاء دائرة متحركة على شكل توربينة يزيد عرضها عن ثلاثمئة متر أما مكانها فهو السطح المتجمد لبحيرة لاباجارفي الشاسعة في غرب فنلندا...

وقال المخترع جان كابيليتو: "إن قطع الدونات كان تحديًا ، لأنه إذا لم يتم قياسه وتقطيعه وفقًا لمواصفات دقيقة ، فلن تكون دائرة مثالية مما يعني أنه لن يكون قادرًا على الدوران"

وقام الفريق الفنلندي العامل في المشروع بقطع الدائرة في الجليد مستخدمين مناشير الجنزير وآلتين صنعتا خصيصًا لهذا الغرض ثم ربطوا بها محركات القوارب لجعلها تدور.. وللمزيد من التحدى قرر الفريق القيام بقص دائري أصغر داخل الدائرة الأكبر وتجهيزها بغرفة حمام ساخن ساونا للاسترخاء بعد العناء والبرد .

وقال ثور فريدريك كارلسون أحد مساعدي المشروع: "إذا لم تكن دائرية تمامًا ، فلن تنعطف الدوامة". "سيكون تحريك الدونات التي تدور في جميع أنحاء الجزيرة بالتناوب وسيكون هناك ساونا وحفل شواء . لذا إذا كنت تطير فنحن نرحب بك للحضور إلى هنا ."

وإذا نجحت هذه المحاولة فإن جهد "كابيليتو"الجديد سيجعله يفوز بلقب عالمي خامس في صنع اكبر دائرة جليدية منتزعًا الرقم القياسي واللقب الحالي من فريق اميركي في مينيسوتا والذي صنع دائرة جليدية متحركة بلغ قطرها نحو مئتين وخمسة وعشرين مترًا.