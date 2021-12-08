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العراق: القبض على 13 ارهابياً بينهم مسؤول عن اغتيال الضباط وقائد عسكري 'داعشي'

العراق: القبض على 13 ارهابياً بينهم مسؤول عن اغتيال الضباط وقائد عسكري 'داعشي'
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

ألقت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق القبض على 13 إرهابياً من عصابات "داعـش" الوهابية بينهم أحد قادة المفارز الإرهابية المسؤولة عن اغتيال الضُباط في قاطع شمال بغداد.

العالم - العراق

وذكر بيان لاعلام الجهاز تلقت وكالة"الفرات نيوز" نسخة منه "بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة وتطبيقًا للتكتيك الجديد الذي وضعته قيادة جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ رجالُنا البواسل في تشكيلاتنا البطلة سلسلة من العمليات النوعية التي كانت نتائجها ملموسة ومهمة على أرض الواقع".

وأضاف "شن أبطال الجهاز أولى عملياتهم في العاصمة بغداد حيثُ أُلقي القبض على (٣) من قادة زمر داعـش الإرهابيـة أحدهم كان قد أشترك بعمليات جبانة وغادرة استهدفت ضُباط في القوات الأمنية وكان يروم تنفيذ المزيد من العمليات الغادرة بعد مُداهمة ليلية لمنازلهم في كُل من {الطارمية - الرضوانية - التاجي}".

كما وتمكن جهاز مُكافحة الإرهاب "بعملية ثانية من إلقاء القبض على قائد عسكري له باع طويل في الإرهاب ينتمي لعصابات داعـش الارهابي رفقة أحد مُرافقيه بأطراف مُحافظة كركوك، ليباشر فُرساننا بعمليتهم الثالثة داخل أقضية مُحافظة الأنبار والتي تم الإطاحة بـ(٤) عناصر ينتمون لزُمر داعـش".

وتابع البيان ان قوات الجهاز "أختتمت عملياتها في مُحافظات {صلاح الدين - نينوى - ديالى} التي تمكن فيها الجهاز من إلقاء القبض على 4 إرهابيين. جهاز مُكافحة الإرهاب يُحدث من تكتيكاته العسكرية بين فترة وأُخرى ليتمكن من سحق رؤوس قادة الزُمر الإرهابيـة التي تُعيث بأرضنًا فسادًا وإجرامًا، نوعد شعبنا بتحقيق المزيد من العمليات النوعية في القريب العاجل".

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العراق: القبض على 13 ارهابياً بينهم مسؤول عن اغتيال الضباط وقائد عسكري 'داعشي'