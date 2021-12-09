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بايدن: لا نفكر بإرسال قواتنا إلى أوكرانيا في حال تعرضت لغزو روسي

بايدن: لا نفكر بإرسال قواتنا إلى أوكرانيا في حال تعرضت لغزو روسي
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا يفكر بإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا في حال تعرضت لغزو روسي، مؤكدا أنه هدد بوتين بعقوبات اقتصادية "شديدة" في حال أقدم على ذلك.

العالم-الاميركيتان

ولدى سؤاله عما إذا كان ينوي إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال غزت موسكو أراضيها، قال بايدن للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض إلى ولاية ميسوري، إن هذا الأمر "ليس مطروحا على الطاولة".

وأضاف: "لدينا واجب أخلاقي وواجب قانوني تجاه حلفائنا في الناتو في حال تعرضهم لأي هجوم بموجب المادة الخامسة. إنه واجب مقدس".

واستدرك قائلا: "لكن فكرة استخدام الولايات المتحدة القوة من جانب واحد لمواجهة غزو روسيا لأوكرانيا ليست مطروحة الآن".

وتعليقا على الاجتماع، قال بايدن إنه لم يكن هناك "كلمات مبهمة وغير واضحة" مع الرئيس الروسي، وأن ما تم طرحه خلال الاجتماع كان واضحا للغاية.

وقال: "أكدت بشكل واضح جدا أنه في حال غزا بوتين أوكرانيا، سيكون هناك تبعات خطيرة وعقوبات اقتصادية لم ير أحد مثلها من قبل".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يأمل في أن يكون هناك إعلان بحلول الجمعة المقبل عن عقد اجتماعات على مستويات عليا مع روسيا وأربع دول على الأقل من الأعضاء الكبار في حلف شمال الأطلسي؛ "لمناقشة مستقبل مخاوف روسيا المتعلقة بحلف شمال الأطلسي على نطاق واسع"، وما إذا من الممكن عمل مواءمات أم لا، حيث إنها تتعلق "بخفض درجة التوتر على طول الجبهة الشرقية".

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